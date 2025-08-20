X
mercoledì 20 Agosto 2025
Spettacolo in mare: il video dei delfini in caccia di cefali al largo di Termoli

Foto Rocco Cannarsa
  • Eliana Ronzullo
  • Attualità, Video

TERMOLI. Uno spettacolo marino raro e affascinante ha sorpreso questa mattina Rocco Cannarsa, mentre si trovava sulla sua barca in prossimità del porto di Termoli.

«Che spettacolo unico questa mattina – racconta Rocco – un branco di delfini, erano più di dieci, cacciava i cefali davanti ai miei occhi».

La scena è diventata ancora più sorprendente quando i cefali, nel tentativo di sfuggire agli attacchi, hanno trovato riparo proprio sotto la barca dell’uomo. «Si sono messi sotto la mia imbarcazione – aggiunge – e i delfini passavano a pochi centimetri dalla carena. Uno spettacolo mozzafiato, mai vista una cosa così».

Un incontro ravvicinato che resterà impresso nella memoria del testimone e che ricorda quanto il mare Adriatico sappia ancora sorprendere con la sua forza e la sua bellezza.

