“Spiagge sicure”: i fondi del Viminale a Montenero

MONTENERI DI BISACCIA. Montenero di Bisaccia è stata inserita dal Viminale tra i comuni beneficiari di “Spiagge sicure – Estate 2025”, unica realtà costiera molisana a beneficiare dei fondi previsti dal progetto nazionale, promosso dal Ministero dell’Interno per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti lungo le coste italiane. L’iniziativa, che mette a disposizione complessivamente un milione e mezzo di euro, coinvolge 50 comuni costieri non capoluogo di provincia e con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, selezionati sulla base delle presenze turistiche negli esercizi ricettivi, secondo i dati Istat.

A ciascun comune selezionato, tra cui Montenero di Bisaccia, è stato assegnato un contributo di 30.000 euro. Le risorse saranno utilizzate per rafforzare la presenza delle forze di polizia locale e implementare azioni mirate contro i fenomeni di illegalità legati al commercio ambulante abusivo e alla vendita di merce contraffatta, con l’obiettivo di tutelare cittadini, consumatori e operatori economici regolari, oltre a preservare la qualità dell’offerta turistica. Secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale del 28 luglio 2025 (protocollo n. 13301/113), i fondi provengono da una quota pari al 6% del Fondo per la sicurezza urbana, istituito con il decreto-legge n. 113 del 2018 e ripartito per il triennio 2024-2026. La circolare fornisce ai Prefetti indicazioni operative per la gestione delle domande di finanziamento, che devono essere corredate da una scheda progettuale dettagliata, con la descrizione delle misure previste, i mezzi e il personale impiegato e le aree del territorio interessate.

Tra le azioni finanziabili rientrano l’assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato (anche in deroga ai limiti assunzionali), le prestazioni di lavoro straordinario, l’acquisto di mezzi e attrezzature e campagne informative per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’acquisto di prodotti contraffatti. Il contributo potrà coprire sia spese correnti che di investimento, nel rispetto delle norme contabili degli enti locali. Una volta approvata la domanda da parte della Prefettura competente, il finanziamento sarà erogato immediatamente e verrà sottoscritto un protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune. I beneficiari dovranno inoltre presentare entro il 31 ottobre una relazione finale con il rendiconto delle spese e i risultati conseguiti. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Con “Spiagge sicure” vogliamo offrire un supporto concreto alle amministrazioni locali per assicurare un’estate all’insegna della legalità, della sicurezza e del rispetto delle regole, valorizzando allo stesso tempo le nostre località costiere, tra le destinazioni più amate del turismo nazionale e internazionale».

L’inclusione di Montenero di Bisaccia tra i comuni beneficiari rappresenta un riconoscimento della sua rilevanza turistica e un’opportunità per garantire maggiore ordine e decoro nelle aree balneari, migliorando la qualità dell’accoglienza e la tutela dei visitatori durante la stagione estiva.