“Spiaggia Abile” integra i servizi fino al 31 agosto

TERMOLI. Prosegue l’esperienza della “Spiaggia Abile”, la spiaggia senza barriere, pensata per offrire un’esperienza balneare accessibile davvero a tutti: questa è la “Spiaggia Abile” di Termoli, inaugurata ufficialmente il 1° agosto e già punto di riferimento per il turismo inclusivo sul litorale molisano. In queste settimane, grazie alla sinergia tra Regione, Comuni partner e associazioni, si stanno integrando nuovi servizi a beneficio delle persone con disabilità, rendendo il mare non solo più accessibile, ma anche più accogliente e sicuro.

Su iniziativa dell’assessore comunale alle Politiche sociali, Mariella Vaino, dopo il completamento dei lavori e la riconsegna ufficiale dell’area alla fine di luglio, l’amministrazione comunale ha deciso di implementare ulteriormente il ventaglio delle prestazioni nell’ultima parte della stagione estiva:

Assistenza di base: dal 18 al 31 agosto, la Cooperativa Sirio Scarl di Campobasso fornirà un servizio quotidiano di accoglienza, supporto agli utenti, pulizia degli spazi e animazione ricreativa presso la spiaggia attrezzata. L’obiettivo: garantire sicurezza, inclusione e serenità a tutti i bagnanti e alle loro famiglie.

Interpretariato LIS: nello stesso periodo, è stato attivato un innovativo servizio sperimentale di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS), a cura della professoressa Diletta Coppola, per facilitare l’accesso e la fruizione ai cittadini sordi o con disabilità della comunicazione.

Le novità rappresentano un’integrazione rispetto ai servizi già avviati con l’apertura della “Spiaggia Abile”, e hanno trovato impulso anche dal confronto con gli utenti e le associazioni, che sottolineavano la necessità di assistenza mirata e abbattimento delle barriere non solo architettoniche, ma anche culturali e comunicative.

Il progetto, finanziato dal Ministero grazie all’avviso nazionale sul turismo accessibile di gennaio 2022, prevede coordinamento e gestione regionale ma, sul territorio, i servizi sono realizzati in stretta collaborazione tra più enti: il Comune di Montenero di Bisaccia è capofila, con Termoli e altri partner a curare l’accoglienza e le attività locali. Importante anche il dato finanziario: i costi delle integrazioni di servizio saranno a carico di Montenero, senza ricadute sul bilancio comunale di Termoli.

Negli obiettivi, l’inclusione non si esaurisce nelle rampe o negli ausili per la mobilità, ma significa anche favorire la comunicazione e il protagonismo di chi vive una condizione di disabilità. L’obiettivo è rendere il mare di Termoli uno spazio aperto, accogliente e ricco di possibilità per tutti.

La spiaggia attrezzata resterà operativa almeno fino al 31 agosto.