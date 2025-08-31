X
domenica 31 Agosto 2025
Cerca

Sport e turismo: formula vincente su cui puntare di più

Foto Elena Navarino
  • Emanuele Bracone
  • Attualità, Video

TERMOLI. Destagionalizzare il turismo a Termoli è possibile anche puntando sugli eventi sportivi. La costa, la città e la posizione strategica offrono un potenziale enorme. Gli Assoluti di Beach Volley e l’Hockey Inline hanno dimostrato quanto lo sport possa attrarre pubblico anche fuori stagione.

Serve visione: rilanciare discipline dimenticate, promuovere nuove tendenze come il gravel o il padel, migliorare l’impiantistica e investire nell’accoglienza. Lo sport crea socialità, combatte il disagio giovanile e valorizza il territorio. Termoli può diventare un punto di riferimento nazionale. Non manca nulla: solo il coraggio di alzare l’asticella.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.