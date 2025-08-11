“Sportello Remoto 4.0” in municipio, sinergia con la Camera di Commercio

TERMOLI. La Giunta comunale di Termoli ha approvato all’unanimità, nella seduta del 7 agosto 2025, il protocollo d’intesa con la Camera di Commercio del Molise per l’attivazione dello “Sportello Remoto 4.0”, un nuovo servizio pensato per agevolare imprese, professionisti e cittadini del basso Molise. L’iniziativa, proposta dall’ente camerale, punta a rendere più accessibili i servizi già disponibili presso gli sportelli fisici di Campobasso e Isernia, riducendo tempi e spostamenti. Lo sportello sarà ospitato all’interno della sede comunale, in uno spazio accessibile senza barriere architettoniche, arredato e dotato di linea telefonica e connessione in fibra ottica a 1Gb.

Il Comune metterà a disposizione l’area in maniera gratuita e non esclusiva fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale. La Camera di Commercio, da parte sua, garantirà la gestione del servizio e si assumerà ogni responsabilità legata alle attività svolte, impegnandosi a non apportare modifiche agli spazi senza autorizzazione e a liberare i locali su richiesta per motivi urgenti dell’amministrazione. Obiettivo dell’accordo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni per migliorare la comunicazione con il tessuto economico locale, semplificare le procedure amministrative e spingere sulla digitalizzazione dei servizi.

Lo “Sportello Remoto 4.0” si propone come un punto di contatto diretto tra l’utenza e l’ente camerale, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende e dei professionisti del territorio.

Con questo progetto, Termoli diventa il primo centro del basso Molise a ospitare un punto decentrato digitale della Camera di Commercio, confermando la volontà dell’amministrazione di investire su innovazione e servizi di prossimità per il mondo produttivo.