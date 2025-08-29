“Stiamo cambiando la Fisica della Terra”, sabato l’incontro con Domenico Mastrogiuseppe

TERMOLI. Cambiamenti non solo climatici, quelli che stanno modificando l’habitat sul nostro pianeta. Di questo, si parlerà domani sera, sabato 30 agosto, nella sala consiliare di Termoli, in occasione della presentazione del libro “Stiamo cambiando la Fisica della Terra”, realizzato da Domenico Mastrogiuseppe.

Appuntamento alle ore 18:00, alla presenza del fisico e autore Domenico Mastrogiuseppe.

L’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi ai temi più affascinanti e complessi della fisica contemporanea, affrontati con rigore e chiarezza divulgativa.

La moderazione dell’incontro sarà affidata al giornalista Emanuele Bracone, che guiderà il dialogo con l’autore e stimolerà il confronto con il pubblico. Saranno presenti gli appassionati di scienza, in un contesto che unisce cultura, ricerca e cittadinanza. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi culturali estivi della città, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza scientifica e valorizzare le eccellenze locali.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la scienza, la riflessione e il pensiero critico.