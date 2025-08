Stranieri nei centri di accoglienza, focus sulla vulnerabilità

CAMPOBASSO. Si è svolta, nella giornata di venerdì scorso, 31 luglio 2025, la riunione del Tavolo sulle vulnerabilità degli stranieri presenti nei centri di accoglienza della provincia, in attuazione delle indicazioni contenute nell’apposito Vademecum, pubblicato dal Ministero dell’Interno.

L’incontro, presieduto dal Prefetto Michela Lattarulo, ha visto un’ampia partecipazione delle istituzioni locali e degli enti del terzo settore coinvolti a vari livelli nella presa in carico e nella tutela dei soggetti vulnerabili, tra i quali i minori stranieri non accompagnati. Nella riunione sono state portate all’attenzione del tavolo le azioni e le diverse procedure operative messe in campo da ciascun ente.

Il tavolo rappresenta un importante tassello per definire, attraverso la sinergia tra tutti gli attori coinvolti, un efficace e coordinato modello territoriale di intervento sulle specifiche situazioni di vulnerabilità. Un ulteriore sviluppo sarà costituito dalla stesura di un documento (SOPs – procedure operative standard) recante un sintetico quadro delle procedure da attivare per la più efficace individuazione e presa in carico delle situazioni di vulnerabilità.