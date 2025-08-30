Temporali e schiarite nell’ultimo sabato di agosto

TERMOLI. Il maltempo protagonista nell’ultimo fine settimana di agosto, anche se la perturbazione dovrebbe lasciare la nostra zona entro la serata di oggi.

Temperature in picchiata a 18 gradi, stamani, con quasi 6 millimetri di pioggia caduti nelle ultime ore e classici fenomeni temporaleschi.

Oggi è prevista una giornata instabile tra temporali e schiarite, ma la sera regala bel tempo.

Termoli si prepara a vivere una giornata dal carattere variabile, con il meteo che alternerà momenti di instabilità a sprazzi di sereno. Secondo le previsioni de Ilmeteo.it, sabato sarà segnato da un mix di fenomeni temporaleschi e schiarite, con temperature che oscilleranno tra i 22°C e i 29°C.



La giornata inizierà sotto cieli parzialmente nuvolosi, con nuvolosità innocua che non dovrebbe portare precipitazioni. Tuttavia, nel pomeriggio l’atmosfera si farà più dinamica: sono attesi temporali alternati a brevi schiarite, con la temperatura che raggiungerà il suo picco massimo di 29°C intorno alle ore 15.



Dopo l’instabilità pomeridiana, la sera porterà un miglioramento deciso: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con la temperatura che scenderà fino a 22°C, registrata alle ore 23.

I venti soffieranno deboli da Ovest al mattino, con intensità tra 5 e 10 km/h. Nel pomeriggio si intensificheranno, provenendo da Ovest-Nord-Ovest con raffiche tra 15 e 30 km/h, per poi tornare deboli in serata da Ovest-Sud-Ovest, tra 9 e 19 km/h.



