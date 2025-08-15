Tendenze e vacanze nelle parole di chi vive l’estate

TERMOLI. Opinioni contrastanti, a livello nazionale e locale, ma com’è andata per davvero l’estate 2025?

Certo, all’appello mancano ancora dieci giorni cruciali e poi le presenze settembrine, prima di fare il bilancio definitivo, ma come già sottolineato negli articoli precedenti, in questo Ferragosto che guarda ormai alla serata, turisti e bagnanti ci sono stati eccome.

C’è chi invita a non esagerare con l’allarmismo delle spiagge vuote negli altri giorni: «Mostrano le spiagge vuote perché vanno a fare i servizi alle 8 del mattino… perché non ci vanno verso mezzogiorno?», commenta qualcuno.

Un’impressione confermata anche da alcuni addetti ai lavori.