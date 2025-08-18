“Tengono” le prenotazioni post Ferragosto in città

TERMOLI. Alcune ripartenze sono avvenute, questo è vero, ma la tendenza è consolidata, parliamo delle vacanze nella seconda metà del mese, che nella settimana post Ferragosto ha sostituito nelle abitudini quella cha la precedeva.

Simulando sempre prenotazioni sui portali online come booking,com, ma anche attingendo informazioni da titolari delle cosiddette ricettività diffuse, il livello percentuale di indisponibilità per soggiorni da oggi a sabato prossimo è del 98%, quindi poche le strutture agibili a nuovi ingressi non ancora bloccati.

Ma qual è la tipologia del turista che si rivolge a chi ha camere da affittare? Molto variegata, a quanto pare, da chi ‘mercanteggia’, cercando di strappare sconti il più possibile – difficili ancora in alta stagione – sia coloro che inseguono la giusta collocazione, perseguendo il rapporto qualità-prezzo, senza ‘strambare’ più di tanto.

Il ponte del 15-17 agosto ha visto oltre 12,4 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, con un tasso medio di occupazione dell’88% dell’offerta di sistemazioni ricettive disponibile online.

A stimarlo era stato il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, attraverso il monitoraggio della disponibilità ricettiva sui principali portali di prenotazione online. L’analisi evidenzia un’estate anomala, che ha visto le presenze italiane distribuite più sui mesi periferici che in quelli centrali: dopo un giugno positivo (+2,2% di presenze), gli imprenditori hanno avvertito una contrazione della domanda interna a luglio e nella parte iniziale di agosto, compensata solo in parte dall’aumento dei turisti stranieri. Inoltre, nei primi dieci giorni di agosto le proiezioni per settembre indicano una crescita del +1,4% di prenotazioni rispetto alla prima decade di agosto 2024.