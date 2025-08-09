Termoli candidata a “Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2027”: la strategia di promozione

TERMOLI. La città di Termoli compie un significativo passo avanti nella valorizzazione della propria identità culturale, candidandosi ufficialmente al titolo di “Capitale italiana dell’Arte contemporanea” per l’anno 2027. Un ambizioso progetto che mette al centro la ricchezza del patrimonio artistico locale e la vocazione innovativa della città molisana.

La candidatura e la selezione nazionale

La procedura di selezione, avviata dal Ministero della Cultura, vede la partecipazione di sei progetti presentati dai rispettivi Comuni o associazioni di città. Oltre a Termoli, sono in lizza Alba (“Le fabbriche del vento”), Chioggia (“Chioggia Porto delle Arti Contemporanee”), Foligno-Spoleto (“Foligno-Spoleto in Contemporanea”), Pietrasanta (“Essere arte. O dell’umanità dell’arte”), e Varese-Gallarate (“Oltre il giardino. Traiettorie armoniche fra arte, industria e paesaggio”).

La giuria, nominata dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli e presieduta da Lorenza Baroncelli, è chiamata a valutare i progetti e selezionare i finalisti che presenteranno pubblicamente le proprie iniziative. La proclamazione della “Capitale italiana dell’arte contemporanea” è prevista entro il 30 ottobre 2025; il Comune vincitore riceverà un contributo di 1milione di euro dal Ministero per la realizzazione degli interventi previsti.

Ne fanno parte Sofia Leoncina Gnoli, Renata Cristina Mazzantini, Giuseppina Caroppo e Vincenzo Santoro. I giurati selezioneranno i progetti finalisti.

La strategia di Termoli: promozione e coordinamento affidati alla Fondazione Macte

Il Comune di Termoli attribuisce alla candidatura un’importanza strategica per lo sviluppo del territorio e della comunità. Per rafforzare la visibilità della città e promuoverne l’attrattività artistica e turistica, la Giunta, nella seduta del 7 agosto 2025 presieduta dal sindaco Nico Balice, ha deliberato l’affidamento delle attività di promozione e comunicazione strategica alla Fondazione Macte, già incaricata di predisporre il progetto di candidatura.

A sostegno delle iniziative, è stato assegnato un contributo di 10mila euro alla Fondazione Macte, con copertura finanziaria prevista nel bilancio comunale 2025/2027. La Fondazione avrà il ruolo di coordinare e realizzare campagne di comunicazione, eventi e azioni di pubbliche relazioni in linea con gli obiettivi progettuali.

Il percorso è stato accompagnato da una serie di atti amministrativi che garantiscono la sostenibilità tecnica e finanziaria della candidatura e la valorizzazione dell’ampio patrimonio di arte contemporanea locale. La delibera è stata votata all’unanimità dai membri della Giunta e dichiarata immediatamente eseguibile.

Obiettivi e ricadute sul territorio

La candidatura non solo mira a ottenere il prestigioso riconoscimento nazionale, ma anche a consolidare il ruolo di Termoli come centro di produzione e fruizione dell’arte contemporanea. Il progetto, denominato “Traiettorie contemporanee”, intende favorire nuove sinergie tra istituzioni, artisti, cittadini e operatori culturali, accrescere l’attrattività turistica e generare impatti positivi sul tessuto sociale ed economico della città.

L’eventuale vittoria consentirebbe l’accesso a risorse significative, offrendo nuove opportunità di crescita culturale, innovazione e valorizzazione del territorio.

In sintesi: Termoli scommette sul proprio futuro culturale candidandosi a “Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2027”. Una scelta lungimirante, sostenuta da amministrazione comunale e Fondazione MACTE, che punta a portare la città molisana al centro della scena artistica nazionale.