Termoli-Tremiti: aggiornati gli orari di navigazione per passeggeri e merci

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Dal 1° settembre al 5 ottobre 2025 entreranno in vigore nuove disposizioni relative ai collegamenti marittimi tra Termoli e le Isole Tremiti, sia per le unità RO-RO passeggeri sia per le unità da trasporto passeggeri.

Il provvedimento è stato emanato dal capitano di Fregata Giuseppe Panico, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli, sulla base di normative nazionali e internazionali sulla navigazione, di precedenti ordinanze portuali e delle comunicazioni della Società Guidotti Ships S.r.l. relative a variazioni e cancellazioni delle corse programmate nel mese di settembre.

In particolare, per motivi di sicurezza legati alla conformazione e al pescaggio degli approdi di San Domino e San Nicola, potrà approdare e ormeggiare una sola unità di linea per volta, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco e imbarco passeggeri.

Gli arrivi e le partenze seguiranno le tabelle orarie allegate all’ordinanza, che sostituiscono quelle relative a settembre 2025 precedentemente pubblicate. I contravventori saranno puniti secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal D.lgs. n.171/2005, con responsabilità civile e penale per eventuali danni o molestie.

La pubblicità dell’ordinanza sarà garantita tramite la sezione “Ordinanze” del sito della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it) e tramite gli organi di informazione.