X
mercoledì 27 Agosto 2025
Cerca

Termoli-Tremiti: aggiornati gli orari di navigazione per passeggeri e merci

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Dal 1° settembre al 5 ottobre 2025 entreranno in vigore nuove disposizioni relative ai collegamenti marittimi tra Termoli e le Isole Tremiti, sia per le unità RO-RO passeggeri sia per le unità da trasporto passeggeri.

Ordinanza n° 048-2025 Modifica Orario ACCOSTI settembre 2025 completaDownload

Il provvedimento è stato emanato dal capitano di Fregata Giuseppe Panico, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli, sulla base di normative nazionali e internazionali sulla navigazione, di precedenti ordinanze portuali e delle comunicazioni della Società Guidotti Ships S.r.l. relative a variazioni e cancellazioni delle corse programmate nel mese di settembre.

In particolare, per motivi di sicurezza legati alla conformazione e al pescaggio degli approdi di San Domino e San Nicola, potrà approdare e ormeggiare una sola unità di linea per volta, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco e imbarco passeggeri.

Gli arrivi e le partenze seguiranno le tabelle orarie allegate all’ordinanza, che sostituiscono quelle relative a settembre 2025 precedentemente pubblicate. I contravventori saranno puniti secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal D.lgs. n.171/2005, con responsabilità civile e penale per eventuali danni o molestie.

La pubblicità dell’ordinanza sarà garantita tramite la sezione “Ordinanze” del sito della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it) e tramite gli organi di informazione.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.