giovedì 14 Agosto 2025
Tra fermo biologico e Sagra del pesce, “al sicuro” 50 quintali di prodotto ittico in assenza della “deroga”

  • Emanuele Bracone
  • Attualità, Video

TERMOLI. Teoricamente, la possibilità di uscire in mare per la battuta di pesca c’è anche oggi, ma il grosso della flottiglia peschereccia di Termoli ha sbarcato il pesce fresco raccolto nelle proprie reti nella serata di ieri, poiché coi commercianti ittici che non lavorerebbero a Ferragosto, si anticipano anche le ultime forniture sui mercati locali e chi deciderà di sfruttare l’ultima chance, dirigerà il pescato altrove.

Un fermo biologico che arriva quando ancora manca all’appello l’indennizzo su qualche annualità pregressa, ma c’è di più, alla data di ieri non era pervenuta nemmeno la deroga per l’uscita in mare finalizzata alla Sagra del pesce del 22 e 23 agosto, così, proprio ieri sera l’associazione organizzatrice, in testa Paola Marinucci, ha ricevuto le cassette dagli armatori in banchina, mettendo al sicuro i 50 quintali necessari alla pre-sagra di venerdì 22 e della Sagra tradizionale di sabato 23, come spiega proprio Paola Marinucci, che ringrazia chi contribuisce così alla tradizione.

