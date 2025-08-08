Trasporti ferroviari: i sindacati incontrano la Regione per affrontare l’isolamento del Molise

CAMPOBASSO. Ieri mattina, presso la sala della Giunta Regionale in via Genova, si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali del settore trasporti ferroviari – UilTrasporti Molise, Filt Cgil, Ugl Autoferro e OrSA – per affrontare l’annosa questione dell’isolamento infrastrutturale che penalizza il Molise sul fronte della mobilità ferroviaria.

Durante il confronto, è emersa una posizione condivisa tra tutte le sigle presenti: è imprescindibile garantire i livelli occupazionali dei lavoratori del settore e tutelare il diritto alla mobilità di cittadini, pendolari, studenti e turisti che si muovono da e verso la nostra Regione.

«Come UilTrasporti Molise, abbiamo ribadito con forza la necessità di un collegamento diretto tra il Molise e le stazioni dell’Alta Velocità di Benevento e Afragola, ritenendo che gli eventuali costi aggiuntivi debbano ricadere su Trenitalia, attore che, ad oggi, sta generando notevoli disagi ai nostri territori – sottolineano i vertici regionale e provinciale, Stefano Marinelli e Nicola Gabriele Scafa – la Regione Molise, rappresentata nell’incontro dal Sottosegretario Vincenzo Niro, ha accolto con attenzione la nostra proposta, impegnandosi a contattare direttamente Trenitalia per verificarne la fattibilità tecnica ed economica. Lo stesso Niro ha sottolineato come la Regione abbia “tutta la volontà e la forza per tutelare la mobilità dei cittadini molisani».

«Come organizzazione sindacale, continueremo a vigilare, a stimolare il confronto costruttivo con le istituzioni competenti e a promuovere soluzioni concrete per superare l’isolamento infrastrutturale del Molise, a tutela dei lavoratori e dei cittadini», conclude la UilT Molise.