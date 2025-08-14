Tremiti: l’emergenza idrica all’isola di San Nicola a ridosso del Ferragosto

ISOLE TREMITI. L’emergenza idrica che sta colpendo l’Isola di San Nicola alle Isole Tremiti si sta rivelando più complessa del previsto. Nonostante gli sforzi incessanti dei tecnici dell’Acquedotto Pugliese e dei palombari impegnati nella riparazione della condotta sottomarina danneggiata nei pressi di Cala Matano, i lavori non sono stati completati entro oggi e sono stati rinviati a domani mattina alle ore 6. La speranza è che, nella tarda mattinata, l’erogazione dell’acqua possa finalmente riprendere, riportando un minimo di normalità a residenti e turisti.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Annalisa Lisci ha cercato di rassicurare la popolazione con un comunicato ufficiale, sottolineando la tempestività e l’efficacia con cui si sta affrontando la crisi. “I palombari, in sinergia con una squadra di tecnici dell’Acquedotto Pugliese, stanno operando senza sosta per il ripristino della condotta sottomarina,” ha dichiarato la sindaca, aggiungendo che sin dalle prime ore della mattinata è stata predisposta la fornitura di una cisterna da 14mila litri di acqua dolce e oltre 250 sacchetti da 5 litri ciascuno di acqua potabile. La distribuzione è garantita presso il molo Sud di San Nicola, dove è attivo un presidio della Protezione Civile.

Anche il vicesindaco Gabriele Fentini ha confermato la presenza della giunta alle operazioni di distribuzione, cercando di mantenere un contatto diretto con la cittadinanza. Tuttavia, non mancano le difficoltà: bar e ristoranti sono costretti a chiudere o a lavorare a regime ridotto, mentre alcuni cittadini lamentano una distribuzione disorganizzata, con famiglie che non sono riuscite a ricevere i rifornimenti. Il clima di tensione è palpabile, soprattutto in vista del Ferragosto, quando l’afflusso turistico raggiunge il suo picco e ogni disagio rischia di amplificarsi.

La situazione resta critica, ma sotto controllo. L’amministrazione è presente, i lavori proseguono e la speranza è che domani possa segnare la fine di questa emergenza. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alle istituzioni e ai volontari, cercando di affrontare con pazienza e solidarietà un momento difficile per l’intera isola