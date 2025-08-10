Turismo balneare, il rovescio della medaglia della destazionalizzazione

TERMOLI. Siamo nella seconda domenica di agosto, nel pieno dell’alta stagione turistica in Italia, un periodo tradizionalmente ricco di movimento e vacanze estive. Tuttavia, la stagione 2025 sulla costa molisana, e in particolare a Termoli, sta vivendo dinamiche contrastanti.

Dopo un inizio d’anno positivo con un aumento delle presenze turistiche intorno al +12% nei primi mesi e un +10% sulle spiagge, il mese di luglio ha registrato una frenata significativa: le presenze turistiche balneari sulla costa molisana sono diminuite del 15% rispetto ai periodi precedenti, altrove il calo è anche maggiore, tra il 20 e il 25%. Questo calo evidenzia una fase altalenante nel turismo locale, forse legata a fattori atmosferici, logistici o di concorrenza con altre mete.

Termoli, tradizionalmente una delle perle del Molise, continua a proporre eventi culturali, musicali e gastronomici, ma il trend del turismo balneare nel mese appena passato invita a una riflessione sulle strategie future per mantenere e rafforzare l’attrattività della zona.

Il Molise, nel suo complesso, rimane comunque una regione apprezzata per la sua offerta variegata tra natura, cultura e tradizioni meno affollate rispetto alle grandi mete turistiche italiane. In tutto il Paese, la tendenza verso una destagionalizzazione dei flussi sembra consolidarsi, con un turismo che si distribuisce in modo più sostenibile lungo i mesi estivi, da giugno a settembre.

Questa seconda domenica di agosto – comunque da sold-out – rappresenta quindi un momento di riflessione per Termoli e il Molise: pur con numeri altalenanti, la stagione estiva 2025 rimane un’occasione per vivere esperienze autentiche, tra mare, cultura e tradizioni italiane, auspicando un ritorno a una crescita costante e duratura nei prossimi mesi.