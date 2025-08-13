Turismo e decoro urbano, tra ospitalità e inciviltà

TERMOLI. Uscire di casa, in compagnia, per una passeggiata serale, di quelle che si fanno dopocena, approfittando per portare fuori la spazzatura, ma dove lasciarla? In mezzo alla strada, ovvio.
E’ quello che abbiamo visto ieri sera, intorno alle 21, sul Terzo corso. Due donne, adulte, una di loro col sacchetto in mano, guarda in giro per qualche secondo, nonostante passasse altra gente e d’incanto lo molla all’incrocio con via Alfano, purtroppo un angolo che spesso ‘ospita’ questi lasciti indesiderati, tant’è che la sua di busta col pattume va a fare compagnia ad altre.
Poco dopo, svoltiamo su via Fratelli Brigida e altri sacchetti troviamo sotto cestini gettacarte. Purtroppo, non fenomeni isolati, ma che si susseguono day by day.
Siamo contro ogni logica del regolamento di igiene urbana, ma anche del senso civico, in una zona centrale della città, in pieno agosto, dove ci sono anche attività a poca distanza.
Saliamo verso il borgo, addirittura un cartone di pizza abbandonato, sempre sotto i cestini, a pochi metri dal Castello Svevo.
E’ questo il senso del decoro urbano che oggi custodiamo nella nostra società?
Occorre interrogarsi al di là dell’episodio specifico, anche se è evidente che l’ospitalità dei turisti va fiancheggiata a una capillare azione informativa per integrarli alle buone pratiche di comportamento. Educazione e repressione delle azioni che danneggiano l’immagine della nostra città.