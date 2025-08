Turisti bloccati dalla tempesta alle Isole Tremiti: in corso il rientro a Termoli

ISOLE TREMITI. Dopo la notte forzata alle Isole Tremiti a causa del maltempo che ha impedito la partenza del Capri Jet, i circa 270 turisti bloccati sull’arcipelago rientreranno questa mattina a Termoli con il primo collegamento disponibile.

Il maltempo, arrivato in anticipo rispetto alle previsioni, aveva costretto ieri sera il comandante dell’imbarcazione a rientrare senza passeggeri, per ragioni di sicurezza. I turisti erano stati accolti nelle strutture alberghiere messe a disposizione dall’amministrazione comunale delle Tremiti.

“La macchina dell’amministrazione comunale si è immediatamente messa in moto per fornire ogni tipo di assistenza ai turisti coinvolti – ha dichiarato il vicesindaco Gabriele Fentini –. Ringrazio le forze di Polizia, la Capitaneria di porto, la Protezione civile e soprattutto i barcaioli dell’isola che si sono subito messi a disposizione per limitare i disagi”.

La situazione sta tornando alla normalità, ma resta alta l’attenzione della Capitaneria di Porto di Termoli per i collegamenti marittimi, considerate le condizioni meteo ancora instabili.