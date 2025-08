Turisti sbarcati al porto di Termoli, finita l’odissea

TERMOLI. Sono finalmente sbarcati a Termoli circa 200 turisti che, a causa del maltempo, erano rimasti bloccati alle Isole Tremiti. Le condizioni avverse del mare e il vento forte avevano reso impossibili i collegamenti marittimi, costringendo alla sospensione delle corse delle navi e lasciando gli isolani e i visitatori in attesa.

Il rientro a terra è stato possibile grazie alla nave Santa Lucia, partita con 428 passeggeri e 7 veicoli, che ha consentito di riportare in sicurezza i viaggiatori.

Fondamentale è stato il coordinamento della Guardia Costiera di Termoli, guidata dal Capitano di Fregata Giuseppe Panico, che ha garantito la sicurezza durante le operazioni di imbarco e sbarco e monitorato costantemente la situazione meteo-marina per autorizzare la partenza in condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale e gli albergatori dell’isola hanno fornito assistenza e supporto ai turisti rimasti bloccati, assicurando un’accoglienza pronta e attenta.

Questo episodio evidenzia come, in presenza di condizioni meteorologiche avverse, la collaborazione tra le istituzioni e gli operatori locali sia indispensabile per tutelare la sicurezza e il benessere di chi vive e visita le isole.