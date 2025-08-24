TERMOLI. Ultimo appuntamento con i laboratori di riciclo creativo a Termoli: martedì 26 agosto, al lido “La Lampara”.

Si concluderà martedì 26 agosto il ciclo di appuntamenti estivi dedicati all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione sulla corretta raccolta differenziata, promossi da Rieco Sud in collaborazione con il Comune di Termoli.

L’ultimo laboratorio si terrà presso lo stabilimento balneare La Lampara ed è aperto a tutti e completamente gratuito. Le addette Rieco Sud guideranno i più piccoli – e non solo – in attività di riciclo creativo, attraverso giochi, quiz ambientali e attività manuali pensate per stimolare fantasia e consapevolezza.

Nel corso dell’estate sono stati numerosi gli appuntamenti che hanno animato diversi stabilimenti del litorale termolese, coinvolgendo decine di bambini e famiglie. I laboratori hanno offerto momenti di divertimento e apprendimento, trasformando il tema del rispetto dell’ambiente in un’esperienza concreta, ludica ed educativa.

«Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione registrata in queste settimane – sottolineano da Rieco Sud –. Il nostro obiettivo era avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, ai temi della sostenibilità, mostrando come anche un semplice rifiuto possa diventare una risorsa se correttamente differenziato».

Rieco Sud ringrazia l’Amministrazione comunale di Termoli per aver sostenuto e creduto nel valore di questa iniziativa, resa possibile grazie a una sinergia tra istituzioni, cittadini e operatori del territorio.

L’appuntamento di martedì 26 agosto rappresenterà dunque l’occasione per salutare l’estate all’insegna dell’ecologia, della creatività e della sostenibilità, con un messaggio chiaro rivolto alle nuove generazioni: prendersi cura dell’ambiente è un gesto semplice che parte da ognuno di noi.