Un defibrillatore per il bosco Corundoli

MONTECILFONE. Nel silenzio avvolgente del bosco di Corundoli, dove la luce filtra tra i rami e ogni passo sembra accompagnato da un respiro antico, qualcosa di nuovo sta per accadere. Domani, lunedì 25 agosto, alle ore 18, verrà installato un defibrillatore: un gesto semplice, ma carico di significato. Non è solo una questione di sicurezza, è un atto d’amore verso un luogo che ha saputo accogliere, ispirare e proteggere.

L’idea nasce da Maxi Vicentino, anima del Chiosco nel Bosco, che ha sentito il bisogno di rendere questo spazio ancora più vicino alle persone, non solo spiritualmente ma anche concretamente. E attorno a lui si è raccolta una comunità viva: il Comune, la Parrocchia, l’Avis, la Misericordia di Termoli, imprenditori e cittadini, tutti uniti da un senso profondo di responsabilità condivisa.

Quel pomeriggio non sarà solo un’inaugurazione, ma un’occasione per ritrovarsi, imparare, celebrare. Tra dimostrazioni pratiche, parole che toccano il cuore e momenti di convivialità, Corundoli si confermerà non solo come luogo di bellezza naturale, ma come spazio di relazioni autentiche, dove la cura per l’altro diventa parte del paesaggio.

In fondo, mettere un defibrillatore in mezzo agli alberi è come dire: “Qui, la vita conta. Sempre.”