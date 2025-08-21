«Un intervento d’urgenza in piena notte mi ha salvata, grazie a tutti»

TERMOLI. Dalla signora Alessia Arielli, la terza testimonianza con ringraziamento (ma non solo), relativa all’ospedale San Timoteo.

«La sera del 5 agosto mi sono recata, per mia scelta, per la seconda volta al Pronto soccorso a seguito di una colica renale accompagnata da febbre. La dottoressa e l’infermiera di turno — di cui purtroppo non conosco i nomi — sono intervenute prontamente: mi hanno eseguito un esame del sangue, abbassato la febbre e si sono messe subito in contatto con i medici del reparto di urologia.

Il dottor Mancini, primario del reparto, dopo aver visionato a distanza gli esiti degli esami e compreso la gravità della situazione, si è recato immediatamente in ospedale per effettuare un intervento d’urgenza in piena notte… e mi ha salvata.

La mia degenza ospedaliera è durata dieci giorni. Il dottore è stato sempre presente e attento al mio decorso, che non è stato affatto semplice. Desidero ringraziare di cuore tutto il reparto: il dottor Giovanditti, gli infermieri — professionali, preparati, ma soprattutto umani — gli Oss (in particolare Mariangela), sempre disponibili e sorridenti, e anche il personale della mensa e delle pulizie.

Un ringraziamento speciale va anche agli anestesisti e alla ferrista che quella notte hanno affiancato il dottore in sala operatoria.

Grazie a tutti, davvero, di cuore.

Vorrei solo fare un piccolo appunto, assumendomi pienamente la responsabilità delle mie scelte: se al mio primo accesso in Pronto soccorso, la sera precedente, mi fossero stati rilevati i parametri vitali ed eseguito un semplice esame del sangue, forse — e dico forse — oggi racconterei un’altra storia.

Grazie ancora».