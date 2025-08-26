Un rifugio contro la violenza di genere: a Rotello nasce la Casa Anna e Arnaldo Pangia

ROTELLO. Si avvicina la data dell’inaugurazione della Casa di Accoglienza “Anna e Arnaldo Pangia” a Rotello.

In una atmosfera di entusiasmo e speranza, il 28 agosto 2025 la comunità si prepara ad accogliere un evento speciale: l’inaugurazione di un rifugio pensato per le donne vittime di violenza di genere.

Promossa dall’associazione Ilmuroinvisibile Odv, questa struttura rappresenta il coronamento di una promessa fatta con il cuore: riaprire le porte ad un luogo dove molte donne possano trovare sicurezza, dignità e futuro.

La Casa di Accoglienza nasce con l’obiettivo di offrire non solo protezione, ma anche un percorso di ricostruzione e reinserimento sociale. Un ambiente caldo, lontano dalla formalità, fondato sulla condivisione e le relazioni autentiche.

La giornata inaugurale non sarà una cerimonia tradizionale, ma una vera festa di comunità: gli ospiti saranno accolti con un bicchiere di vino nell’ex frantoio, destinato a diventare la “Taverna Sociale”, luogo di dialogo e memoria. Sarà l’occasione per raccontare i passi compiuti, i sogni coltivati e per mostrare quanto si è riusciti a costruire insieme.

Appuntamento alle ore 18, presso il Salone Ex Frantoio in Corso Umberto I, 132 a Rotello.

La giornata prevede una Tavola Rotonda dal titolo “Accoglienza, ricostruzione e reinserimento delle donne vittime di violenza”, con la partecipazione di importanti figure istituzionali e professionisti del settore.

Dopo gli indirizzi di saluto di rappresentanti politici, civili e religiosi – tra cui il senatore della Repubblica Costanzo della Porta, il sottosegretario Vincenzo Niro, il sindaco di Rotello Massimo Marmorini, il questore di Campobasso Domenico Farinacci, e Don Antonio Giannone – vi saranno interventi da parte di esperti come l’avvocato Romeo Trotta (Presidente Aiaf Molise), la psicologa Antonella Petrella, rappresentanti dei Carabinieri di Larino, la Famiglia Pangia e l’architetto Luigi Galgano.

La moderazione sarà affidata a Erika Cieri, responsabile territoriale Aiaf Larino-Termoli.

“Le promesse, quelle belle, sono fatte per essere mantenute”, si legge nel messaggio dell’associazione Ilmuroinvisibile.

Con questa iniziativa, Rotello si dimostra una comunità capace di unirsi per affrontare un tema difficile e di grande attualità, restituendo alle donne la possibilità di ripartire in sicurezza e autonomia.

Gli organizzatori sottolineano che “la presenza di tutti fa davvero la differenza”.

L’invito è aperto a chiunque desideri celebrare questo importante traguardo: un’occasione per conoscere, sostenere e condividere una realtà che combatte la violenza e promuove il rispetto e la solidarietà, costruendo, giorno dopo giorno, nuovi orizzonti di giustizia e speranza per tutte le donne.