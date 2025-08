“Una grande famiglia devota”: l’abbraccio di Termoli al suo Patrono

TERMOLI. A Termoli, il 3 agosto non è un giorno qualunque. È il giorno in cui la fede prende il largo, insieme alla statua di San Basso, patrono amatissimo di una comunità che non smette mai di sperare, pregare, ringraziare.

È il giorno in cui il popolo termolese — che sia nato qui, ci viva, o ne porti solo il ricordo nel cuore da qualche parte del mondo — si ritrova come una grande famiglia devota sotto lo stesso cielo, con lo sguardo rivolto al mare e al suo Santo.

San Basso è più di un protettore: è un compagno silenzioso, una presenza costante nella vita di chi affronta il mare per lavoro.

Non c’è pescatore, marinaio o semplice amante del mare che non sussurri, ogni volta che si stacca dalla riva: “San Basse’, proteggimi… aiutami nel mio lavoro.”

Parole semplici, cariche di fede e rispetto, che si tramandano da generazioni come un rosario di speranza.

Oggi, 3 agosto 2025, Termoli ha vissuto un momento che resterà nella memoria collettiva. Non si ricordava da tempo una partecipazione così intensa.

La Cattedrale sembrava sospesa nel silenzio commosso di un popolo sotto vuoto spinto, avvolto dalla solennità della messa.

E fuori, in piazza, una folla in attesa, rispettosa, trepidante.

Poi, l’attimo che tutti aspettavano: il portone della Cattedrale si apre.

L’effigie di San Basso compare alla luce del giorno.

In quel momento, come per magia, la piazza si riempie fino a diventare un mare umano.

Applausi, lacrime, mani giunte.

Termolesi che vivono qui, molisani che ritornano apposta da ogni parte d’Italia e dall’estero, turisti rapiti da una devozione autentica.

È un abbraccio collettivo, sincero, viscerale.

Perché San Basso non è solo il Santo della gente di mare.

È il Santo di tutti i termolesi.

Di quelli che non mancherebbero mai, salvo cause davvero imprevedibili, a questo appuntamento sacro del 3 e 4 agosto.

Anche per un solo giorno, anche solo per un momento… esserci è un dovere del cuore.

E così, mentre la processione a mare si prepara a salpare, tra le onde che accarezzano le barche addobbate a festa e il vento che sembra portare via le preghiere verso l’infinito, Termoli si raccoglie attorno al suo patrono.

Con la certezza che, finché ci sarà fede, San Basso sarà sempre lì. A proteggere. A benedire. A unirci.