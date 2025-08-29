Una piazza per la solidarietà: “Gaza chiama, Guglionesi risponde”

GUGLIONESI. Guglionesi per Gaza. È questo il motto che da qualche settimana circola per le strade guglionesane. Un motto che si è concretizzato nelle iniziative messe in atto da molti cittadini. Dopo un primo incontro presso il Centro Polivalente di Guglionesi, promosso dall’associazione Arci Francesco Jovine insieme ad attivisti locali, e la manifestazione a Castellara con il coordinatore nazionale delle comunità palestinesi, Kadher Tamini, mercoledì sera si è tenuta una manifestazione di solidarietà che ha coinvolto più di 80 partecipanti.

L’incontro si è svolto a Castellara e, a seguire, i partecipanti si sono spostati verso Vico Sannitico, storica piazzetta della cittadina che nel secondo dopoguerra ospitò famiglie intere impegnate a resistere alla fame e alle difficoltà. Oggi il luogo rimane simbolo di comunità, incarnato dalle persone che lo abitano e lo animano.

L’iniziativa è stata dedicata al confronto sulla situazione in Palestina e alla solidarietà internazionale, con una raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere. L’attenzione è rimasta rivolta a Gaza, dove dall’ottobre 2023 Israele ha ucciso più di un bambino ogni ora e 132mila bambini rischiano di morire di fame, un numero pari a 27 volte gli abitanti di Guglionesi.

La giornata è nata da settimane di lavoro sul territorio per mobilitare la società civile e le istituzioni, con campagne di sensibilizzazione e boicottaggio.

«Ieri sera la raccolta fondi a favore della Palestina ci ha sorpresi per la partecipazione così calorosa e spontanea, che ci ha colpiti profondamente e positivamente. Abbiamo visto tante donne affluire, formando una vera e propria processione laica, portando con sé rustici e dolci fatti in casa per la causa palestinese. La partecipazione della cittadinanza ha superato le aspettative, con donazioni che sono continuate anche questa mattina e nel pomeriggio, raccogliendo complessivamente più di 1.000€. È stata confermata ancora una volta la generosità e la vicinanza della comunità molisana alle necessità di Gaza. Per chi volesse contribuire ulteriormente, è ancora possibile partecipare scrivendo in privato ai numeri 3450888899 (Corrado) e +39 333 855 3312 (Iolanda). È proprio vero: la Palestina chiama e il Molise risponde!» ha commentato Corrado Del Torto.

Dello stesso avviso è Pasquale Sisto, segretario del Prc-Se: «L’iniziativa Pro Palestina nella stessa piazzetta ci ha sorpresi per la partecipazione eterogenea, che ci ha colpiti profondamente e positivamente. Abbiamo visto intere famiglie partecipare, che mai ci saremmo aspettati di vedere in un’iniziativa del genere, forse a causa di pregiudizi o preconcetti.

Abbiamo visto portare torte dolci e salate fatte in casa (buonissime) per raccogliere fondi da inviare nella Striscia di Gaza. Ci sono molte cose che ci uniscono, ma tante ancora che ci dividono. Prendiamo le cose positive per tentare di costruire una società solidale, inclusiva, giusta e democratica».