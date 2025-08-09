Vandalismi: si ripara allo skate park e in via Biferno danneggiano i giochi

TERMOLI. Al parchetto “Jacovitti” di via Biferno (così come altrove) non mancano i vandali, purtroppo. Diversi gli arredi che vengono danneggiati e c’è chi agisce persino sui quadri elettrici. Insomma, dallo spazio verde attrezzato per allietare i piccoli del quartiere all’idiozia manifesta.

Ieri mattina, gli operai della sezione anti-vandalismo del Comune di Termoli sono stati allertati e hanno messo in sicurezza uno scivolo, che rappresentava un pericolo reale, delimitandolo e inibendolo all’uso, verrà poi smontato nei prossimi giorni.

Sempre attraverso la sezione anti-vandalismo, ripristinato e messo anche bullone antifurto nello skate park di via Firenze, con l’ausilio della ditta Lyco che aveva curato i lavori precedenti.