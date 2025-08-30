Viabilità e accesso scolastico migliorano a Difesa Grande

TERMOLI. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il quartiere Difesa Grande di Termoli si prepara a vivere una svolta significativa nella viabilità locale grazie alla conclusione dei lavori di allargamento in via dei Faggi.

L’intervento, tanto atteso quanto necessario, è stato pensato per risolvere una criticità storica: il traffico congestionato causato dalla presenza della scuola nelle vicinanze.

Grazie ai proventi di un’opera a scomputo messa a disposizione dall’amministrazione comunale, si è finalmente riusciti a dare forma a una soluzione concreta e funzionale. La strada è stata ampliata e dotata di una striscia di parcheggi in linea lungo il lato dell’area verde, un dettaglio tutt’altro che secondario, che consente alle due corsie di restare sempre libere, anche negli orari di punta.

Questo significa maggiore fluidità, meno stress per genitori e residenti, e una circolazione più sicura per tutti.

L’intervento è pienamente operativo proprio in concomitanza con il ritorno tra i banchi.