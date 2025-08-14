Viabilità, fuochi e attività: le regole del Ferragosto

TERMOLI. Il Ferragosto Termolese è uno degli eventi estivi più attesi a Termoli, con il tradizionale “Incendio del Castello” e spettacolari fuochi pirotecnici previsti per la notte del 15 agosto 2025. Quest’anno, una serie di ordinanze comunali introduce misure straordinarie per garantire la massima sicurezza di cittadini e turisti, disciplinare la viabilità e regolare le attività commerciali nelle aree coinvolte.

Aree Interdette: Focus su Sicurezza durante i Fuochi d’Artificio (che seguiremi in diretta con Termolionline e la pagina Facebook).

Con l’Ordinanza Sindacale n. 263 del 7 agosto 2025, il Comune di Termoli dispone il divieto di accesso, transito e sosta sin dalle ore 7 del 15 agosto in tutta l’area demaniale marittima sottostante la cinta muraria del Borgo Antico fino alla conclusione dei fuochi pirotecnici. L’interdizione riguarda sia l’area classificata “D” del Piano Spiaggia Comunale posta ai piedi delle mura che la “Cala Sveva” per una fascia protetta di 200 metri dall’area di sparo. Il provvedimento mira a rispettare le distanze di sicurezza indicate dalle autorità, proteggere le strutture storiche e i “trabucchi” e prevenire ogni rischio per l’incolumità pubblica.

Restrizioni per attività commerciali e pubblici esercizi

Secondo l’Ordinanza n. 265 dell’11 agosto 2025: dalle ore 17 del 15 agosto fino a spettacolo concluso, dovranno sospendere l’attività e sgomberare le aree pubbliche i locali di Piè di Castello (Spirito Divino, Ristorante Oyster Fish, Albergo Santa Lucia).

Dalle ore 23.00 fino alla fine dello spettacolo, il divieto si estende agli esercizi di via Federico II di Svevia (Borgo Mastro, Eattico, Osteria Dentro le Mura) e a ogni attività artigianale itinerante autorizzata in loco. L’ordinanza impone inoltre lo sgombero delle persone dalle aree pubbliche interessate, per motivi di sicurezza legati alla vicinanza con il luogo di accensione dei fuochi.

Inadempienze ai provvedimenti costituiscono reato secondo l’art. 650 del codice penale e daranno luogo a sanzioni.

Modifiche alla viabilità e divieti di sosta

Con l’Ordinanza n. 264 dell’11 agosto 2025 vengono istituiti numerosi provvedimenti temporanei per la gestione del traffico:

Divieti di sosta con rimozione forzata: dalle 16.00 fino al termine della manifestazione in via C. Colombo, via Oliviero, via Magellano, via Roma.

Divieti di circolazione: sempre dalle 16.00 a fine evento su via C. Colombo e relative intersezioni.

Dalle 23.00 è vietato anche affacciarsi a finestre o intrattenersi nelle corti scoperte delle abitazioni in via Federico II di Svevia, durante spettacolo ed eventi pirotecnici.

Previste deviazioni su tutte le principali arterie del centro cittadino e lungo il litorale, specificamente segnalate e presidiate dal personale della polizia municipale e dai volontari della Protezione Civile.

In caso di necessità, potranno essere predisposte ulteriori restrizioni e deviazioni “dinamiche” per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Tutti i destinatari sono tenuti al rispetto delle disposizioni, con il compito di farle osservare affidato alle Forze di Polizia, Carabinieri, Capitaneria di Porto e operatori di Protezione Civile. La violazione delle ordinanze sarà perseguita secondo il Codice della Strada e, nelle ipotesi più gravi, con sanzioni penali.

Il Ferragosto Termolese 2025 si annuncia dunque all’insegna della sicurezza, con una gestione scrupolosa degli accessi e della viabilità, per consentire a cittadini e turisti di vivere la tradizione spettacolare in totale serenità e rispetto delle regole fissate dall’amministrazione comunale.