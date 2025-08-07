Vinalia 2025: il Molise in vetrina tra show cooking e biodiversità

MOLISE. Oggi, giovedì 7 agosto, a partire dalle ore 20.00, nella quarta giornata della 32ª edizione di Vinalia, rassegna enogastronomica dal significativo percorso culturale sostanziato dai linguaggi letterari, musicali, pittorici, scultorei, fotografici e istallativi, sul piazzale d’armi del castello medievale, si terrà il quarto dei sette show cooking previsti dal cartellone collaterale.

Sarà il turno di Luca e Pasquale Felice dell’agriturismo Casale Rosa, in rappresentanza del Consorzio di Rete “CiBiMolisani” con sede a Vinchiaturo, in una delle più belle e significative strutture agrituristiche del Molise.

Questo il menu proposto:

Il cesto del pane : grissini, crekers, pane di sfogliato e pane casereccio del Casale;

: grissini, crekers, pane di sfogliato e pane casereccio del Casale; Antipasto : Copertina di scottona con sformatino di pizza di mais agostinello e minestra idroponica;

: Copertina di scottona con sformatino di pizza di mais agostinello e minestra idroponica; Primo : Paccheri di semola Senatore Cappelli ripieni di burrata e composta di patate di Roccamandolfi, posti su crema di pomodori di montagna;

: Paccheri di semola Senatore Cappelli ripieni di burrata e composta di patate di Roccamandolfi, posti su crema di pomodori di montagna; Secondo : Capocollo di casertana cotto a bassa temperatura con il suo contorno;

: Capocollo di casertana cotto a bassa temperatura con il suo contorno; Dessert : Semifreddo ai frutti rossi di coltivazione idroponica;

: Semifreddo ai frutti rossi di coltivazione idroponica; Carezze di fine pasto.

Ad accompagnare la degustazione non mancherà l’accostamento di vini a cura dell’AIS, con la presenza costante della delegata AIS per la provincia di Benevento, Mariagrazia De Luca.

L’occasione vedrà ospiti il professor Sebastiano Delfine, ordinario presso la sezione agraria dell’UNIMOL, e Nicola Prozzo, anch’egli professore presso l’Università del Molise, esperto di biodiversità e di grani, che si confronteranno sulla specificità e biodiversità dei piatti nel rispondere alle domande del giornalista/documentarista Maurizio Varriano.

Presente anche Vincenzo Niro, sottosegretario della giunta regionale del Molise.

Si parlerà, oltre a degustare piatti della tradizione, dell’eccellente biodiversità regionale, della qualità dei nostri prodotti, e di come si possa essere resistenti nonostante le difficoltà di una piccola regione che non riesce a ricondurre la sua politica verso strade senza ostacoli, con opportune scelte sistemiche e programmi a lungo termine.

CiBiMolisani, realtà ormai consolidata, con i suoi prodotti, soprattutto grazie all’agricoltura idroponica, garantisce la presenza dell’intera regione presso importanti supermercati e presto anche presso strutture aeroportuali.