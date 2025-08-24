Zanzare portatrici del virus West Nile rilevate a Campomarino: attivati gli interventi di disinfestazione

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino informa la cittadinanza che, a seguito di un’attività di monitoraggio intensivo condotta dalla Asrem (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) sull’intero territorio regionale, è stata rilevata sul territorio cittadino la presenza della zanzara Culex, nota per essere potenziale vettore del virus West Nile.
Al momento non si registra alcun caso di contagio tra la popolazione residente.
L’Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Asrem, ha già predisposto interventi di disinfestazione mirati, che prenderanno avvio nei prossimi giorni, nelle aree sensibili del territorio comunale.
Si invitano i cittadini a prestare particolare attenzione alla protezione delle persone più fragili, quali anziani, malati cronici e soggetti immunodepressi, adottando comportamenti utili a limitare il rischio di punture (es. utilizzo di repellenti, zanzariere, indumenti protettivi).
In allegato un semplice codice comportamentale da adottare per prevenire la proliferazione dell’insetto ed il contagio del virus.
Eventuali ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.