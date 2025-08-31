TERMOLI. Albachiara Roncone compie 15 anni. Il messaggio di auguri speciale del papà Onorato.

«A te, dolcissima Albachiara, nel giorno dei tuoi meravigliosi 15 anni.

Oggi è un giorno speciale, un giorno che profuma di sogni, di sorrisi e di traguardi che si aprono davanti a te come un sipario sul palco della vita.

Oggi, 31 agosto, non è solo il tuo compleanno, è la celebrazione di ciò che sei: una ragazza straordinaria, sensibile, determinata, e piena di luce.

Da quando sei arrivata nella mia vita, ogni tuo passo è stato una danza che ha riempito il mio cuore di orgoglio e gioia. Sei cresciuta con grazia e intelligenza, con quella scintilla che ti rende unica: la passione per la danza classica e moderna, l’impegno nello studio, e quel sorriso che sa accendere il mondo.

A nome mio, del tuo papà Onorato, con tutto l’amore che un padre può provare, ti dico grazie per essere la figlia meravigliosa che sei.

Che tu possa affrontare questo nuovo anno al tuo Istituto con lo stesso entusiasmo e con quella disciplina che solo chi ama davvero ciò che fa sa coltivare.

Che i tuoi sogni continuino a fiorire, che la tua arte continui a incantare, e che la tua bellezza – dentro e fuori – continui a illuminare il cammino di chi ti sta accanto.

Con infinito affetto,

Papà Onorato

e con un abbraccio speciale anche da parte di tutta la nostra redazione, che oggi ti applaude con il cuore.

Buon 15° compleanno, Albachiara.

Il meglio deve ancora venire».