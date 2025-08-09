TERMOLI. Nozze d’oro per Aldo Prestia e Tina Longari: 50 anni d’amore. Oggi i coniugi Aldo Prestia e Tina Longari (all’anagrafe Liberata) tagliano il traguardo delle Nozze d’Oro, celebrando 50 anni di vita matrimoniale trascorsi insieme, con amore, dedizione e complicità.

Una vita davvero spesa bene, ricca di valori e affetti sinceri. A loro è dedicata questa frase, che racchiude il senso profondo del loro amore: “Quello sguardo casuale fu l’origine di un cataclisma d’amore che mezzo secolo dopo non era ancora terminato.” — Gabriel Garcia Marquez. Con queste parole, Thiago, le figlie Mimma e Loreta, insieme ai generi Marco e Carlos, rivolgono ai loro cari genitori e nonni gli auguri più sentiti e affettuosi. Al carissimo amico dottor Aldo Prestia, alla sua gentile signora Tina, indimenticata maestra di vita e di scuola, vanno anche gli auguri sinceri di Termolionline e in particolare di Michele Trombetta e famiglia.