domenica 31 Agosto 2025
Antonio Giuseppe Barrea

URURI-CAMPOBASSO. Fiocco azzurro a Campobasso: benvenuto Antonio Giuseppe!
Una nuova luce si è accesa nella vita di Elena Frate e Roberto Barrea, che alle ore 11:19 hanno accolto con immensa gioia il loro piccolo Antonio Giuseppe, nato presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Un momento di pura emozione che segna l’inizio di una meravigliosa avventura familiare.

Tra i primi a inviare i loro affettuosi auguri ci sono Giorgio Carrozza, la moglie Federica e i loro piccoli Vincenzo e Linda, che con il cuore colmo di gioia salutano l’arrivo del nuovo nato.

Un messaggio che profuma di affetto sincero e che accompagna i primi battiti di una nuova storia tutta da scrivere.
Benvenuto al mondo, Antonio Giuseppe. Che tu possa crescere circondato dall’amore, dalla serenità e da mille sogni da realizzare.

