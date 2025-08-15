MOLISE. Assunta Di Clemente compie 105 anni. Nata il 15 agosto 1920, combattiva e lucida, è voluta tornare in Molise per i festeggiamenti del suo compleanno, come ha sempre fatto negli ultimi anni.

La signora Di Clemente ha attraversato tutto il secolo scorso con una energia strepitosa e con una fiducia esemplare nel futuro.

Nata subito dopo la Prima guerra mondiale, ha vissuto la Seconda in piena consapevolezza, trasferendosi a Roma, nel periodo della ricostruzione e del successivo boom economico italiano.

La fede incrollabile nei valori in cui ha sempre creduto, nelle figure dei santi che ha individuato come modelli di riferimento, nel corso della sua esistenza, da papa Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II, le ha dato l’energia necessaria per superare le difficoltà, gli ostacoli, i problemi della sua lunga vita.

Festeggerà a Sessano del Molise, senza la sorella Nicolina, venuta a mancare qualche anno fa all’età di 103 anni. Le due, con idee divergenti sui temi più importanti dell’esistenza, sono state registrate in video più volte nelle appassionate discussioni che hanno infuocato i loro incontri.