Benvenuto Ciro

TERMOLI–TREVISO. Fiocco celeste al punto nascita di Treviso questa mattina! Con immenso amore e profonda gioia, accogliamo l’arrivo del piccolo Ciro, figlio di mamma originaria del Basso Molise. Alla nascita, Ciro ha pesato 3,25 kg.

Auguri di benvenuto ai neogenitori Valentina e Valerio, e al piccolo Ciro, da parte dei nonni Lia e Mario, e della zia Antonia. Che possiate vivere appieno questo piccolo miracolo, portatore di speranza e amore infinito.

Alla gioia per questo nuovo arrivo al mondo ci uniamo anche noi della redazione di Termolionline, con un caloroso abbraccio alla famiglia.