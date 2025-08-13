Benvenuto Ciro

X
mercoledì 13 Agosto 2025
TERMOLI–TREVISO. Fiocco celeste al punto nascita di Treviso questa mattina! Con immenso amore e profonda gioia, accogliamo l’arrivo del piccolo Ciro, figlio di mamma originaria del Basso Molise. Alla nascita, Ciro ha pesato 3,25 kg.
Auguri di benvenuto ai neogenitori Valentina e Valerio, e al piccolo Ciro, da parte dei nonni Lia e Mario, e della zia Antonia. Che possiate vivere appieno questo piccolo miracolo, portatore di speranza e amore infinito.
Alla gioia per questo nuovo arrivo al mondo ci uniamo anche noi della redazione di Termolionline, con un caloroso abbraccio alla famiglia.

