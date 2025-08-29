TERMOLI. Tanti auguri di buon compleanno, Berardino Fabrizio! «Oggi è un giorno speciale, il traguardo dei 18 anni: un passo importante verso nuove avventure, sogni da inseguire e libertà da vivere con responsabilità e passione.

I tuoi genitori, Giovanni e Stefania, e i tuoi fratelli, Katia e Luigi, ti mandano un abbraccio pieno d’amore e orgoglio. Sei cresciuto con valori forti, e ora il mondo è pronto ad accogliere tutto ciò che hai da offrire.

Che la tua vita sia piena di sorrisi, successi e momenti indimenticabili. Che tu possa sempre camminare con coraggio, curiosità e cuore aperto. E che ogni sogno che custodisci diventi realtà. Buon compleanno, Berardino! Oggi si festeggia te».