X
martedì 19 Agosto 2025
Cerca

Filomena Cannito e Agostino Di Bello

  • Redazione
  • Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nozze d’oro tra Filomena Cannito e Agostino Di Bello.

Auguri per i 50 anni di matrimonio, mamma e papà! Siete stati per noi colonne solide di amore, sostegno e guida.

La vostra presenza costante nella nostra vita è stata fonte di forza e ispirazione. Il vostro amore è un esempio che ci unisce e ci fa sentire parte di una famiglia stretta e unita. Siamo grati per i valori che ci avete trasmesso, per la vostra premura e dedizione come genitori e nonni.

Grazie per essere sempre stati presenti, per averci amato e sostenuto in ogni momento. Vi auguriamo di continuare a godere di questo amore e di questa unione per molti anni ancora. Con tanto amore e gratitudine i vostri figli Cristina, Gennaro e Antonio.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.