SAN MARTINO IN PENSILIS. Nozze d’oro tra Filomena Cannito e Agostino Di Bello.

Auguri per i 50 anni di matrimonio, mamma e papà! Siete stati per noi colonne solide di amore, sostegno e guida.

La vostra presenza costante nella nostra vita è stata fonte di forza e ispirazione. Il vostro amore è un esempio che ci unisce e ci fa sentire parte di una famiglia stretta e unita. Siamo grati per i valori che ci avete trasmesso, per la vostra premura e dedizione come genitori e nonni.

Grazie per essere sempre stati presenti, per averci amato e sostenuto in ogni momento. Vi auguriamo di continuare a godere di questo amore e di questa unione per molti anni ancora. Con tanto amore e gratitudine i vostri figli Cristina, Gennaro e Antonio.