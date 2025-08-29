TERMOLI. Oggi a Termoli si festeggia un compleanno che segna un passaggio importante: Flora Geminiano compie 16 anni. Un’età che profuma di sogni, di scoperte e di nuove sfide.

Flora è una giovane piena di energia, sensibilità e determinazione, e oggi la sua famiglia le dedica un pensiero che arriva dritto al cuore.

«Flora, che questo giorno sia l’inizio di un nuovo capitolo pieno di gioia, successi e serenità. Ti auguriamo di camminare sempre con fiducia, di superare ogni ostacolo e di realizzare tutto ciò che desideri. Buon compleanno!»

A firmare questo messaggio d’amore ci sono papà Vincenzo, mamma Rosaria, il fratello Andrea e la sorella Marta, che oggi più che mai le sono accanto con orgoglio e affetto.

Auguri, Flora: che i tuoi 16 anni siano solo l’inizio di una splendida avventura.