TERMOLI. Un risveglio sotto una luce speciale, quella che solo una stella come Francesca Montuori può regalare. Trentacinque candeline non sono solo un numero, ma un simbolo di grazia, forza e bellezza che il tempo sembra non scalfire.

Anzi, pare quasi che le lancette dell’orologio si siano messe d’accordo per tornare indietro, come se volessero rivivere ogni istante che ha reso Francesca la persona meravigliosa che è oggi.

Nel giorno di San Lorenzo, quando il cielo si riempie di desideri e speranze, non poteva esserci cornice più perfetta per celebrare chi, con il suo sorriso e la sua presenza, illumina la vita di chi le sta accanto.

E allora, tra abbracci sinceri e messaggi colmi d’affetto, arrivano gli auguri più sentiti: dalla sua famiglia, da Alessio, da chi la ama davvero e da tutto il network dei portali Mediacomm, che oggi si unisce in un coro di gioia per festeggiare una ricorrenza che è molto più di un compleanno.

È un tributo alla bellezza di vivere, alla magia di condividere, alla potenza dei legami veri. Buon compleanno Francesca, che ogni giorno ti regali un motivo in più per sorridere e ogni sogno trovi la sua strada per diventare realtà.