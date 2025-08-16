X
sabato 16 Agosto 2025
COLLETORTO. Campane a festa per la nascita di Francesco Ianiri. Grazie Signore per il grande dono della vita.

Il piccolo è nato il 15 agosto 2025, all’ospedale San Timoteo di Termoli, e gode di ottima salute

Infiniti auguri ai genitori Mario Ianiri e Giusy Calisto con immenso affetto dai nonni Franco con Carmela dal Cielo, Vincenzo e Maria, dagli zii Luca, Filomena, Michele, i cugini Vincenzo e Alessio, tutti i familiari, i parenti e gli amici

Il Signore Gesù Cristo, fonte di ogni bene, ricolmi tutta la famiglia di ogni grazia e benedizione nell’affidamento a Santa Maria di Laureto nel giorno in cui si è rinnovata la solennità dell’Assunzione e sotto lo sguardo premuroso e pieno di amore di nonna Carmela che sarà sempre presente lungo il cammino

