TERMOLI. Che giorno speciale per Gabriele Pio Ciarlariello, che festeggia l’agognata maggiore età, compiendo 18 anni.

«Oggi è il giorno in cui diventi maggiorenne e puoi fischiare il primo grande traguardo! Che tu possa sempre mantenere il fair play, la passione e la determinazione, sia sul campo che nella vita. Ricorda: anche quando le cose si fanno complicate,

tu hai il potere di decidere il miglior risultato! Auguri di cuore per un futuro ricco di successi, emozioni e felicità! Con affetto, mamma, papà e Giulia Carol».