X
domenica 17 Agosto 2025
Cerca

Gabriele Pio Ciarlariello

  • Redazione
  • Auguri

TERMOLI. Che giorno speciale per Gabriele Pio Ciarlariello, che festeggia l’agognata maggiore età, compiendo 18 anni.

«Oggi è il giorno in cui diventi maggiorenne e puoi fischiare il primo grande traguardo! Che tu possa sempre mantenere il fair play, la passione e la determinazione, sia sul campo che nella vita. Ricorda: anche quando le cose si fanno complicate,
tu hai il potere di decidere il miglior risultato! Auguri di cuore per un futuro ricco di successi, emozioni e felicità! Con affetto, mamma, papà e Giulia Carol».

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.