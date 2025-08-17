SAN MARTINO IN PENSILIS. I 40 anni di Gaetano Fusoni: «Carissimo Gaetano, oggi festeggiamo un traguardo importante: i tuoi 40 anni! È un momento di festa e di gioia, perché hai raggiunto un’età che rappresenta saggezza, esperienza e tanta bellezza interiore. Sei una persona speciale, capace di regalare sorrisi e di affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione. Che questa nuova fase della tua vita ti porti tanta felicità, salute e amore. Siamo grati di poter condividere questa giornata con te, di vedere il tuo sorriso e di essere testimoni del meraviglioso uomo che sei diventato nel corso degli anni. Tantissimi auguri da noi che ti vogliamo un mondo di bene… Nicla, Domenico, Alessandro e Crocchetta…»