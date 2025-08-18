TERMOLI. Gianfranco Fiorin festeggia oggi un traguardo davvero speciale: 79 anni!

Dall’asse Limbiate (Monza-Brianza) a Termoli, dove si trova in vacanza, Gianfranco celebra questa splendida ricorrenza circondato dall’affetto della moglie Rosanna e della figlia Silvia.

Idealmente vicini anche il figlio Paolo, con la moglie e i figli, che partecipano con il cuore a questo momento di gioia.

Non mancano gli auguri degli amici termolesi Michele e Milena Trombetta, insieme a tutta la loro famiglia, che si uniscono ai festeggiamenti con grande affetto.

Naturalmente, ai tanti auguri per il neo-settantanovenne si aggiunge anche la nostra redazione, con i più sinceri e calorosi auguri di buon compleanno!