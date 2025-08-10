CHIEUTI. Giorgia Aurelio compie 10 anni. «Dieci anni di luce, di sorrisi, di momenti indimenticabili che hanno riempito le nostre vite di amore e meraviglia. Sembra ieri che ti tenevamo tra le braccia per la prima volta, e oggi sei una bambina splendida, intelligente, sensibile e piena di energia.

In questo giorno così importante, vogliamo dirti quanto siamo fieri di te e quanto ti vogliamo bene. Papà e mamma ti guardano crescere con il cuore colmo di emozione, la tua sorella Francesca ti accompagna con complicità e affetto, e il tuo fratellino Antonio Severo ti osserva con occhi pieni di ammirazione. Sei il centro della nostra famiglia, il nostro raggio di sole, e ogni tuo sorriso è un dono prezioso.

Ti auguriamo un compleanno meraviglioso, pieno di gioia, di sorprese, di abbracci e di sogni che iniziano a prendere forma. Che la vita ti porti sempre in alto, dove volano i desideri più belli. Buon compleanno, amore nostro. Ti vogliamo un mondo di bene».