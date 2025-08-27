X
mercoledì 27 Agosto 2025
Cerca

Giuseppe Greco

  • Redazione
  • Auguri

TERMOLI. Buon compleanno a Giuseppe Greco che oggi spegne 40 candeline.

«Auguri per i tuoi 40 anni, l’età perfetta: abbastanza esperienza per essere saggi, ma ancora tanta energia per inseguire i tuoi sogni. Auguri di cuore da mamma».

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.