X
martedì 19 Agosto 2025
Cerca

Giuseppina Pipino e Vincenzo Casale

  • Redazione
  • Auguri, Foto

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nozze d’argento per Giuseppina Pipino e Vincenzo Casale. «Carissimi Pina e Vincenzo, in questi anni avete costruito una famiglia ricca di ricordi bellissimi e di momenti che scaldano il cuore. Avete insegnato cosa vuol dire stare insieme con dolcezza, pazienza e tanta complicità. Auguriamo a entrambi un 25esimo anniversario pieno di gioia, risate e serenità. Possiate continuare a camminare mano nella mano, sostenendovi a vicenda in ogni nuova avventura che la vita vi riserva. Tantissimi auguri dai vostri cugini Nicolino e Daniela».

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.