SAN MARTINO IN PENSILIS. Nozze d’argento per Giuseppina Pipino e Vincenzo Casale. «Carissimi Pina e Vincenzo, in questi anni avete costruito una famiglia ricca di ricordi bellissimi e di momenti che scaldano il cuore. Avete insegnato cosa vuol dire stare insieme con dolcezza, pazienza e tanta complicità. Auguriamo a entrambi un 25esimo anniversario pieno di gioia, risate e serenità. Possiate continuare a camminare mano nella mano, sostenendovi a vicenda in ogni nuova avventura che la vita vi riserva. Tantissimi auguri dai vostri cugini Nicolino e Daniela».