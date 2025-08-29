X
venerdì 29 Agosto 2025
TERMOLI. Un volto noto per tantissimi a Termoli, Jolanda Agosto compie 88 anni. «Tanti auguri di buon compleanno, mamma Jolanda! Oggi compi 88 anni e noi tutti siamo grati per ogni momento passato insieme a te. Grazie per l’amore, la dedizione e la forza che hai sempre dimostrato, nonostante le difficoltà. Papà, con i suoi 91 anni, è fortunato ad averti al suo fianco. Noi figli, nuore, genero e nipoti ti vogliamo bene e ti auguriamo tanta felicità, salute e gioia. Festeggiamo insieme con amore e affetto!»

