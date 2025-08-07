X
giovedì 7 Agosto 2025
Livia Di Salvio

GUGLIONESI. Buon compleanno a Livia Di Salvio che oggi spegne 22 candeline.

“Oggi compi 22 anni, un traguardo importante che segna l’inizio di nuove avventure e sogni da realizzare.
Ti auguriamo una giornata piena di gioia, amore e momenti indimenticabili.
Che la tua strada sia sempre illuminata dalla felicità e dal successo, e che tu possa affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione.

Con tanto affetto, papà Adamo, Alberta, il fratello Daniele, la sorella Annamaria e i nonni Pasquale e Annamaria”.

