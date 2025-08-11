X
lunedì 11 Agosto 2025
Luigi Antonio Mascia e Maria Petrunti

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nozze di Rubino! Sono 40 gli anni di felice unione coniugale per Luigi Antonio Mascia e Maria Petrunti. «Ne avete ancora tanta di strada da fare. Felice anniversario a voi».

