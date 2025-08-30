TERMOLI. Oggi, sabato 30 agosto, Luigi Turdò esteggia un traguardo straordinario: 80 anni di una vita vissuta con dedizione, sacrificio e amore per la famiglia. Un uomo che ha saputo costruire con il lavoro e la generosità un esempio per tutti coloro che lo conoscono.

In questa giornata speciale, si stringono attorno a lui con affetto profondo le figlie Giuliana e Marianna, insieme ai rispettivi mariti Michele e Felice. A rendere ancora più gioioso questo momento ci sono le adorate nipoti: Sofia, Anna Chiara e Benedetta, che portano luce e allegria nella sua vita.

A loro si uniscono gli amici di sempre e tutta la nostra redazione.

Auguri Luigi, per i tuoi 80 anni e per tutti quelli ancora da vivere con la stessa forza e amore che ti hanno sempre contraddistinto.